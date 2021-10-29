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Spor Trabzonspor'un borcu duyuruldu
Spor

Trabzonspor'un borcu duyuruldu

Trabzonspor 'un 50'nci Olağan Divan Genel Kurulu yapıldı. Kurulda bordo mavililerin toplam borcu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 17:09:00 -
Trabzonspor'un borcu duyuruldu

Trabzonspor 'un 50'nci Olağan Divan Genel Kurulu pandemi nedeniyle uzun süre ertelendikten sonra yapıldı. Trabzon'da bir otelde gerçekleştirilen genel kurula mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra eski başkanlar Ahmet Celal Ataman, Mustafa Günaydın ve İbrahim Hacıosmanoğlu ile çok sayıda siyasi katıldı. Genel kurulun açılışı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen bir konuşma yaparak, son dönemde tüzükte yaptıkları değişikliklerin birçok kulüp tarafından örnek alındığını söyledi.

Kulübün borcu açıklandı

Trabzonspor Divan Genel Kurulu'nda Denetleme Kurulu'nun ekonomik durumuyla ilgili olarak detaylı bir açıklama da yapıldı. Mahmut Ören'in okuduğu denetleme kurulu raporuna göre, kulübün borcunun 31 Ağustos 2021 tarihi itibariyle kısa vadeli borcunun 403 milyon 882 bin TL, uzun vadeli borcunun ise 1 milyar 283 milyon TL olduğu, kısa vadeli gelirlerin düşmesinin ardından kulübün borcunun 1 milyar 346 milyon 332 bin TL olduğu açıklandı.

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