Trabzonspor'un Avcı ile 4 haftası

TRABZON (AA) - Süper Lig'de 14 puanla 14. sırada yer alan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 2 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0'lık sonuçlarla mağlup ettikten sonra evinde Demir Grup Sivasspor ile 1-1, dış sahada da Hes Kablo Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan Karadeniz ekibi, milli maç arasında takımın başına getirilen Avcı ile daha fazla puan elde etti.

Trabzonspor, Avcı yönetiminde aldığı 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puan elde ederek maç başına 2 puan ortalaması yakalarken, ligde de 14 puanla 14. sırada yer aldı.





- Kalesinde sadece 1 gol gördü





İlk 8 haftada 15 golle Süper Lig'in en fazla gol yiyen takımlarından biri olan Trabzonspor, son 4 haftada kalesinde sadece 1 gol gördü.

Bordo-mavililer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü ve Hes Kablo Kayserispor maçlarında gol yemezken, tek golü Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında kalesinde gördü.





- Gol yollarında zorlanıyor





Teknik direktör Avcı ile kalesini gole kapatan Trabzonspor, hücumda ise zorluk çekiyor.

Ligin ilk 8 haftasında 10 gol atan bordo-mavililer, Avcı yönetimindeki 4 maçta rakip fileleri sadece 3 kez havalandırarak hücumda üretken olamadı.

Trabzonspor, 12. haftalar itibarıyla da son 4 sezonun en kötü hücum performansını gösterdi.



Karadeniz ekibi, söz konusu haftalar itibarıyla 2017-2018 sezonunda 23, 2018-2019'da 19, geçen sezon da 23 gol kaydetmişti.

