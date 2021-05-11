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Spor Trabzonspor'un ardından Fenerbahçe! Edin Visca isteği
Spor

Trabzonspor'un ardından Fenerbahçe! Edin Visca isteği

Başakşehir'le 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Edin Visca kulübüyle yol ayrımında. Fenerbahçe'nin Visca'yı çok istediği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 14:40:00 -
Trabzonspor'un ardından Fenerbahçe! Edin Visca isteği

Süper Lig'de şampiyonluk şansını son iki haftaya taşıyan Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezon yapılanmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

10 yıldır Medipol Başakşehir forması giyen Edin Visca kariyerinde farklı bir adım atma isteğinde. 10 sezonda Başakşehir formasıyla 377 maça çıkan ve 106 gol kaydeden Boşnak yıldızı eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu da çok istiyor.

Ancak bu transferde sözleşme engeli de mevcut. Öyle ki Başakşehir Edin Visca'nın sözleşmesini 2025 yılına dek uzatmıştı. Visca'nın ayrılık için kulübünden kolaylık istediği ifade ediliyor.

31 yaşındaki yıldızı eski hocası Abdullah Avcı da Trabzonspor kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon ligde hayal kırıklığı yaratan Başakşehir makul tekliflerin gelmesi durumunda oyuncunun satışına sıcak bakabilir.

Visca ile eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'nun da iletişim halinde olduğu biliniyor. Son iki transfer döneminde de sarı lacivertli kulüple ismi geçen oyuncunun kaderi başkan Göksel Gümüşdağ'ın elinde.

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