Trabzonspor'u Şampiyonlar Ligi'nde Dev'ler bekliyor!
Süper Lig'de 2021-22 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri de belli olmaya başladı.
Süper Lig'de 2021-22 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri de belli olmaya başladı.
Süper Lig'de sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden ve kupasını alan Trabzonspor, gelecek sezon ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Bordo-mavili takımın rakipleri de belli olmaya başladı.
23 takım garantiledi
Fanatik'te yer alan habere göre; Avrupa'daki liglerde sona yaklaşılırken birçok takım da Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele veriyor. Şu ana kadar 23 takım Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı garantiledi. İşte Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen takımlar...
Final İstanbul'da
2022-2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak. İşte Devler Ligi'ni garantileyen takımlarManchester City
Liverpool
Real Madrid
Barcelona
Atletico Madrid
Sevilla
Milan
Inter
Juventus
Napoli
Bayern MünihBorussia Dortmund
Bayer Leverkusen
RB Leipzig
PSG
Porto
Sporting Lizbon
Ajax
Club Brugge
RB Salzburg
Celtic
Shaktar Donetsk
Eintracht Frankfurt