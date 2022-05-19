Trabzonspor'u Şampiyonlar Ligi'nde Dev'ler bekliyor!

Süper Lig'de 2021-22 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri de belli olmaya başladı.

Süper Lig'de sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden ve kupasını alan Trabzonspor, gelecek sezon ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Bordo-mavili takımın rakipleri de belli olmaya başladı.

23 takım garantiledi

Fanatik'te yer alan habere göre; Avrupa'daki liglerde sona yaklaşılırken birçok takım da Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele veriyor. Şu ana kadar 23 takım Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı garantiledi. İşte Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen takımlar...

Final İstanbul'da

2022-2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak. İşte Devler Ligi'ni garantileyen takımlarManchester City

Liverpool

Real Madrid

Barcelona

Atletico Madrid

Sevilla

Milan

Inter

Juventus

Napoli

Bayern MünihBorussia Dortmund

Bayer Leverkusen

RB Leipzig

PSG

Porto

Sporting Lizbon

Ajax

Club Brugge

RB Salzburg

Celtic

Shaktar Donetsk

Eintracht Frankfurt