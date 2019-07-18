Trabzonsporlu Obi Mikel açıkladı: Bıraktım Trabzonspor'un yeni transferi John Obi Mikel, Nijerya Milli Takımı'nı bıraktı.

Trabzonspor'un yeni transferi John Obi Mikel, Nijerya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. Trabzonspor’un Nijeryalı orta saha oyuncusu John Obi Mikel, milli takım kariyerini noktaladı. Mikel, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Mısır’da düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası’nı 3’üncü bitiren Nijerya Milli Takımı’nı bıraktığını duyurdu. 88 maça çıktığı ve 6 gol attığı Nijerya formasıyla 2013 Afrika Uluslar Kupası’nda şampiyonluk yaşayan Mikel, "32 yaşındayım. Milli takımdan ayrılma ve bayrağı gençlere bırakma zamanı geldi." ifadelerini kullandı. Kulüp kariyerinde Lyn, Chelsea, Tianjin TEDA ve Middlesbrough’da oynayan Mikel, ay başında bordo-mavililerle 2 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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