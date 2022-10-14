Trabzonspor'lu Marek Hamsik veda ediyor!

Daha önce milli takımı bıraktığını açıklayan Marek Hamsik’in jübile maçıyla ilgili gelişmeleri Napoli'nin eski takım menajeri Paolo De Matteis aktardı. Radio CRC'ye konuşan Matteis, "Slovakya'da herkes onu çok seviyor. Dev posteri, Slovakya Futbol Federasyonu'nun binasına asıldı. 20 Kasım'da Şili ile dostluk maçı yapılacak ve milli takıma veda edecek" dedi.

"KAPTAN OLARAK 50'DEN FAZLA MAÇA ÇIKMAK BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONURDU"

Mayıs ayında milli takımı bırakan 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Uzun ve güzel bir yolculuktu. Slovak milli futbol takımıyla, en büyük başarılarıyla birlikte olabildiğim için çok mutluyum. 2010 Dünya Kupası'nı Güney Afrika'da, 2016 ve 2021'de Avrupa Şampiyonası'nı tamamlayan bir takımın parçası oldum. Milli takımda kaptan olarak 50'den fazla maça çıkmak benim için büyük bir onurdu" açıklamasını yapmıştı.