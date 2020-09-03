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Spor Trabzonsporlu futbolcunun testi pozitif çıktı
Spor

Trabzonsporlu futbolcunun testi pozitif çıktı

Trabzonspor, daha önce koronavirüs testi pozitif çıkan iki oyuncusunda birisinin testinin yine pozitif çıktığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 22:23:00 -
Trabzonsporlu futbolcunun testi pozitif çıktı

Trabzonspor Kulübü, bir futbolcusunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Trabzonspor Kulübü açıklama yaptı

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik heyet ve futbolculara uygulanan koronavirüs testinde daha önce de test sonucu pozitif çıkan futbolcunun yeni yapılan teste de koronavirüse yakalandığı kaydedildi. Kulüp yönetimi, futbolcunun izalasyonunun devam ettiğini de bildirdi. Ancak futbolcunun kimliğini daha önce açıklamadığı gibi şimdi de açıklamadı.

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