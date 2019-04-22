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Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen'in geçirdiği kaza

- Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven:"Yaşanan talihsiz kazada futbolcumuzun nişanlısı Ümran İffet Uzun'un omurgasında kırılma tespit edilmiştir. Oyuncumuz Hüseyin Türkmen ise kazadan yara almadan kurtulmuştur"

22 Nisan 2019 Pazartesi 02:17
Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen'in geçirdiği kaza

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, futbolcuları Hüseyin Türkmen'in otomobiliyle yaptığı kazada nişanlısı Ümran İffet Uzun'un omurgasında kırık oluştuğunu, oyuncunun yara almadığını bildirdi.

Güven, yaptığı yazılı açıklamada, Ordu'da yaşanan kazanın ardından bordo-mavili futbolcu Hüseyin Türkmen ve ailesinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Güven açıklamasında şunları kaydetti:

"Futbolcumuz Hüseyin Türkmen ve ailesi, içinde bulundukları özel araçla Samsun'dan Ordu yönüne seyir halindeyken geçirdikleri kaza sonrasında Ünye'de özel bir hastanede tedavi altına alınmışlardır. Yaşanan talihsiz kazada futbolcumuzun nişanlısı Ümran İffet Uzun'un omurgasında kırılma tespit edilmiştir. Oyuncumuz Hüseyin Türkmen ise kazadan yara almadan kurtulmuştur. Yönetim kurulu üyemiz Özer Bayraktar, kulüp doktorumuz Hakan Bozdoğan ve takım menajerimiz kaza sonrasında ivedilikle oyuncumuz ve ailesinin sevk edildikleri hastaneye intikal etmişlerdir. Hüseyin Türkmen ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."


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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 02:17
  1. Hüseyin Türkmen
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