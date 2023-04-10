Trabzonspor'la anılıyor! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Montella açıklaması

Yeni başkanını seçen Trabzonspor, teknik direktörlük koltuğunu dolduramadı. Ahmet Ağaoğlu'nun ardından göreve gelen Başkan Ertuğrul Doğan, Sergen Yalçın'la bir görüşme gerçekleştirmişti. Ancak henüz olumlu bir sonuç alınamadı.

Montella iddiaları

Trabzonspor'un, Adana Demirspor'un hocası Vincenzo Montella ile bir görüşme gerçekleştirdiği haberleri yayıldı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, kendisinin görüşmeye izin verdiğine yönelik iddiaları yalanlandı.

"Külliyen yalan"

Sancak yaptığı paylaşımda, "Bazı haber sitelerinde benden izin alınarak Montella hoca ile görüşme yapıldığı haberleri külliyen yalan" dedi.

"Trabzonspor bu nezaketsizliği yapmaz"

Trabzonspor'dan böyle bir hamle beklemediğini vurgulayan Sancak, "Lig devam ederken, Avrupa hedefi olan bir takımın hocasına talip olma nezaketsizliğini, ne Trabzonspor başkanı ne de Trabzonspor camiasından öyle bir girişim olmaz. Nokta!" ifadelerini kullandı.