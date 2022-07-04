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Spor Trabzonspor'dan Trezeguet bombası
Spor

Trabzonspor'dan Trezeguet bombası

Son şampiyon Trabzonspor, Trezeguet için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Son şampiyon Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamada, "İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa'nın profesyonel futbolcusu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 12:28:00 -
Trabzonspor'dan Trezeguet bombası

Trabzonspor, büyük çaba sarf ettiği Trezeguet transferinde mutlu sona ulaştı. Kasımpaşa formasıyla yıldızı parlayan ardından Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer olan Trezeguet, yeni sezonda bordo mavili formayı giyecek. Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada "İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa'nın profesyonel futbolcusu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Başakşehir'de forma giydi

Tam adı Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan Trezeguet olan yıldız kanat oyuncusu geçen sezon devre arasında Başakşehir'e kiralandı. Başakşehir formasıyla 13 maçta 6 gol 3 asist ile oynadı.

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