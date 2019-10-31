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Spor

Trabzonspor'dan sürpriz transfer hamlesi Eric Traore

Devre arası kadrosuna güçlendirmek isteyen Trabzonspor, 23 yaşındaki Burkina Faso'lu Traore için girişimlere başladı.

2019-10-31 12:23:00 -
Trabzonspor'dan sürpriz transfer hamlesi Eric Traore

Serkan Aşkın / Yeniakit.com.tr - Devre arası kadrosuna güçlendirmek takviye yapmasına kesin gözüyle bakılanTrabzonspor transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Bordo mavili ekip Mısır takımlarından Pyramids takımında top koşturan 23 yaşındaki Burkina Faso'lu Eric Traore için harekete geçti.Trabzonspor kurmaylarının oyuncunun menajeriyle temas kurduğu ve sözlü tekifte bulunduğu ortaya çıktı.

Traore bu sezon 4 maçta 2 gol kaydederken 2 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Öte yandan oyuncunun kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak:Yeniakit.com.tr

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