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Spor Trabzonspor’dan savunmaya takviye! O ismi gündemine aldı
Spor

Trabzonspor’dan savunmaya takviye! O ismi gündemine aldı

Yeniakit Publisher
2024-07-13 16:54:47 - 2024-07-13 16:54:46
Trabzonspor’dan savunmaya takviye! O ismi gündemine aldı

Gigot transferi çıkmaza giren Trabzonspor'un Adana Demirspor forması giyen Andreaw Gravillon'u gündemine aldığı iddia edildi.

Stoper transferini Macaristan kampına yetiştiremeyen Trabzonspor'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Fanatik'te yer alan habere göre Trabzonspor, Adana Demirspor forması giyen Andreaw Gravillon ile ilgileniyor. Bordo-mavililer, Gigot transferini neticelendiremez rotayı Gravillon'a kıracak.

Adana Demirspor'un da futbolcuyu satmak istediği ve 3.5 milyon euro bonservis bedeli belirlediği öne sürüldü.

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