Trabzonspor'dan müthiş geri dönüş! Nijeryalı Onuachu resitali: 3 gol ve 1 asist...
Trabzonspor sahasında konuk ettiği Gaziantep FK karşısında 2-0 geride bıraktığı ikinci yarıda Onuachu'nun hat-trick'le yıldızlaştığı maçta rakibini 4-2 yenmeyi başardı.
Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Trabzonspor 2-0 geriye düştüğü maçta rakibi Gaziantep FK’yi Onuachu’nun hat-trickle yıldızlaştığı maçta 4-2 yenmeyi başardı.
12. dakikada Sorescu, yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.
21. dakikada Draguş, Berat’tan sıyrılarak kaleci Uğurcan Çakır’ın sağ üst köşesinden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2
51. dakikada Meunier’in pasında Onuachu farkı 1’e indirdi: 1-2
65. dakikada Bardhi ile ev sahibi ekip skora dengeyi getirdi: 2-2
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66. dakikada Visca ceza sahası içinde boş olan Onuachu’ya pasını verdi. Onuachu takımını öne geçirdi: 3-2 68. dakikada Onuachu penaltı noktasında düzgün bir vuruş yaptı ve kendisinin üçüncü takımının 4-2’lik galibiyetini ilan etti.