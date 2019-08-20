0553 313 94 23

Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası

Transferin hızlı takımlarından Trabzonspor son olarak Fenerbahçe forması giyen Mehmet Topal'ı gündemine aldı.

20 Ağustos 2019 Salı 13:31
Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası

Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal'ın yeni sezonda Trabzonspor forması giyebileceği ifade edildi. İspanya'da transfer görüşmelerinde bulunan ancak istediği teklifleri alamayan oyuncunun menajeri aracılığıyla görüştüğü Trabzonspor'da oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

Bordo mavili yönetimin orta sahaya defansif yönü kuvvetli bir oyuncu aradığı ve Mehmet Topal'ın da bonservisinin elinde olması sebebiyle girişimlere başladığı aktarıldı.

Yurt dışında görüştüğü takımlardan olumlu sonuç alamazsa Süper Lig'den gelen teklifleri değerlendirecek olan Mehmet Topal'ın Galatasaray'ın da gündeminde olduğu belirtildi. Oyuncu cephesinden gelen haberlere göre forma giyebileceği bir takım arayan oyuncunun bu kapsamda Trabzonspor'a daha yakın olduğu ifade ediliyor. (Yeni Şafak)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 13:31
  1. Mehmet Topal
  2. Trabzonspor
  3. Fenerbahçe

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi, yetişkinlere de hizmet verecek
    1. Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam..
    2. Kastamonu Belediyespor'da transfer
    3. Dişini çektirmeye gitti, yüzünden ve..
    4. Başkan Alan, Halk Günü toplantılarını..
    5. İzmir-İstanbul otoyolunda kaza: 4..
    6. Binlerce İzmirli gönüllü oldu:..
    7. Prof. Dr. Haluk Dursun son yolculuğuna..
    8. Geleceğin robotik kodlama ustaları..
    9. Tanzanya timsahlarını satışa çıkarıyor
    10. Ölü doğan tek başlı, iki vücutlu ve..
    11. Böbrekleri rahatlatan kakaonun diğer..
    12. GMİS, başdanışman Oruç’u ziyaret etti
    13. Erciyes Üniversitesi "canlı model"..
    14. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1..
    15. Demir, madenlerin insan ve çevre..
    16. Avanos’ta aranan bir şahıs yakalandı
    17. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    18. Burs ve iş garantisi tekstil..
    19. SGK emekli prim gün sayısı! Ne zaman..
    20. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz