Trabzonspor'dan iki futbolcu için sakatlık açıklaması

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trabzonspor'dan iki futbolcu için sakatlık açıklaması

Trabzonspor'a iki isimden kötü haber. Bordo mavili kulüp, Mustafa Eskihellaç ve Tim Jabol Folcarelli’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Süper Lig'de Pazar günü Beşiktaş ile karşılaşan Trabzonspor'da sakatlanan Mustafa Eskihellaç'ın sol uyluk arka kas grubunda orta derecede kanama ve ödem, Tim Jabol Folcarelli'nin ise sol ayak tabanı ve topuğunda kanama ve ödem tespit edildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, Tim Jabol Folcarelli ile Mustafa Eskihellaç'ın sakatlığına ilişkin kulübün internet sitesinden açıklama yaptı.

Beşir, "Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan oyuncularımızın yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda Mustafa Eskihellaç'ın sol uyluk arka kas grubunda orta derecede kanama ve ödem, Tim Jabol Folcarelli'nin sol ayak tabanı ve topuğunda kanama ile ödem saptanmış olup tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

