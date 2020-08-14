Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, bir futbolcusu ve teknik heyetten bir çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Fenerbahçe Kulübünün bir futbolcu ve bir çalışanında Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa süre içerisinde sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.