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Trabzonspor'dan Adam Nagy sürprizi

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, İtalya Serie A takımlarından Bologna'da top koşturan Macar yıldız Adam Nagy'e kanca attı.

23 Haziran 2019 Pazar 00:32
Trabzonspor'dan Adam Nagy sürprizi

Transferde şu ana kadar 4 genç Türk futbolcuya imza attıran Trabzonspor yabancı transferinde de genç isimler üzerinde duruyor.

Nagy atağı!

 

Bordo-Mavililer orta sahayı güçlendirmek için yaptıkları çalışmalar sonrasında Bolognalı Adam Nagy’de karar kıldı. Daha önce Macar futbolcu ile 2 kez görüşen ancak olumsuz yanıt alan Trabzonspor yönetimi bu oyuncudan vazgeçmedi. Yapılan üçüncü görüşmede 24 yaşındaki oyuncunun yeşil ışık yakmasının ardından Trabzonspor yönetimi kulübü ile görüşmelere başladı. Nagy için İtalyan yöneticilere 1.5 milyon euroluk bir teklif yapıldığı öğrenildi. Rakamı biraz daha yükseltmek isteyen Bologna’nın henüz olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermediği ve bu hafta içinde geri dönüş yapacağı kaydedildi. 2021 yılına kadar kulübü ile sözleşmesi bulunan Adam Nagy, geçen sezon İtalya Ligi ve İtalya Kupası’nda 16 karşılaşmada görev aldı, gol ya da asisti bulunmuyor. Başarılı orta saha oyuncusu Macaristan Milli Takımı’nda da 33 karşılaşmaya çıkarken, 1 golü var.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 00:32
  1. Trabzonspor
  2. Adam Nagy
  3. Bologna
  4. İtalya Serie A

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