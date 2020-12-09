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Spor Trabzonspor'dan 9 milyon liralık reklam anlaşması
Spor

Trabzonspor'dan 9 milyon liralık reklam anlaşması

Yeniakit Publisher
2020-12-09 18:14:40 -
Trabzonspor'dan 9 milyon liralık reklam anlaşması

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, 9 milyon liralık reklam anlaşması yaptı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den, Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile Yıldız Holding A.Ş arasında, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar sürecek bir reklam anlaşması yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Yıldız Holding, şirketimize çeşitli reklam alanlarının kullanımı karşılığında reklam bedeli olarak 9 milyon lira artı KDV ödeyecektir." ifadeleri yer aldı.


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