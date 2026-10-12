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Spor Trabzonspor’da zorlu Avrupa mesaisi öncesi teyakkuz: Bordo-Mavilliler Finlandiya virajına kilitlendi!
Spor

Trabzonspor’da zorlu Avrupa mesaisi öncesi teyakkuz: Bordo-Mavilliler Finlandiya virajına kilitlendi!

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Trabzonspor’da zorlu Avrupa mesaisi öncesi teyakkuz: Bordo-Mavilliler Finlandiya virajına kilitlendi!

UEFA Konferans Ligi'ndeki kritik KuPS Kuopio deplasmanı öncesinde Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde vites artırdı. Süper Lig'de yakaladığı çıkışla moral depolayan Karadeniz fırtınası, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, teknik heyetin üzerinde titizlikle durduğu rondo ve dar alanda oyun çalışmalarıyla tamamlandı.

UEFA Konferans Ligi'nde 15 Ekim Perşembe günü Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma gerçekleştirildi.

Antrenman, rondo ve dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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