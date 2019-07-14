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Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı depremi! Kararını açıkladı

Süper Lig'de Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, yeni sezon öncesinde bordo-mavili takımdan ayrılma kararı aldı.

14 Temmuz 2019 Pazar 17:25
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı depremi! Kararını açıkladı

Fransa Ligi takımlarından Lille'in ısrarla transfer etmek istediği Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Bordo-mavili takımda, iznini tamamlamasının ardından kamp çalışmalarına katılan Yusuf Yazıcı, başkan Ahmet Ağaoğlu ile görüşme yaptı. TRT Spor'un haberine göre, pazar günü antrenmandan sonra başkan ile görüşen 22 yaşındaki futbolcu, ayrılma kararı aldığını açıkladı.

Lille'in Yusuf Yazıcı için 15 milyon euroluk teklifini reddeden Trabzonspor'un, Yusuf Yazıcı'nın ayrılma kararını bildirmesinin ardından nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

Yusuf Yazıcı'nın, daha önce "Bir yıl daha bizimle kalmalı" diyen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na "Benim hayallerim var ve en önemli hayalim de Trabzonlu Yusuf Yazıcı olarak şehrimi ve takımımı Avrupa'da temsil etmek" sözleriyle kararının kesin olduğunu bildirdi.

"Yusuf bize gelmek istiyor"

Yusuf Yazıcı hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Lille Başkanı Gerard Lopez ise "Yusuf Yazıcı ile ilgilendiğimiz doğru. Teknik kapasitesi, yaşı, sahip olduğu potansiyel ve burada oynama arzusu, onun transferini cazip kılıyor. Yusuf Yazıcı gerçekten buraya gelmek istiyor ancak kulübüyle henüz anlaşamadık" ifadelerini kullanmıştı.

Lazio da talip

İtalya Ligi takımlarından Lazio, milli futbolcu Yusu Yazıcı'yı kadrosuna katmak istemesine karşın, kaynak olarak Milinkovic-Savic'in satışını bekliyor.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 17:25
  1. Süper Lig
  2. Trabzonspor
  3. Yusuf Yazıcı
  4. flaş ayrılık

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