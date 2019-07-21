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Trabzonspor'da yeni transferler için imza töreni düzenlendi

- Bordo-mavili kulübün Avusturya kampında, başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da katıldığı törende Gaston Campi ve Erce Kardeşler sözleşme imzaladı- Ağaoğlu: "Özellikle Campi'yi Trabzonspor'a gelmek için gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik ediyoruz. Kendisini uzun süredir takip ediyorduk. Kariyerinden ve performansından hiçbir şüphemiz yok"- "Erce'nin ismi ilk olarak ocak ayında gündeme gelmişti ancak o dönem transfer yasağımız vardı. İşin doğrusu performansı büyüleyiciydi."

21 Temmuz 2019 Pazar 10:14
Trabzonspor'da yeni transferler için imza töreni düzenlendi


LINZ (AA) - Trabzonspor Kulübü, yeni transferleri Gaston Campi ve Erce Kardeşler için Avusturya kampında imza töreni düzenledi.

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, imza töreninde yaptığı açıklamada, çok kaliteli iki oyuncunun kadroya katıldığını vurgulayarak, "Özellikle Campi'yi Trabzonspor'a gelmek için gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik ediyoruz. Kendisini uzun süredir takip ediyorduk. Kariyerinden ve performansından hiçbir şüphemiz yok. Özellikle ücret konusuna gösterdiğimiz dirence kendisi de Arjantin'den destek verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Gelirken bütçemize katkıda bulundu. Ancak bizim bir özelliğimiz var. Getirdiğimiz oyuncuya forma satıyoruz. Campi'ye 100 forma vereceğiz." diye konuştu.

Yeni transferlerimizden Erce Kardeşler'i de uzun süredir takip ettiklerini dile getiren Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Erce'nin ismi ilk olarak ocak ayında gündeme gelmişti ancak o dönem transfer yasağımız vardı. İşin doğrusu performansı büyüleyiciydi. Bizim yönetim olarak politikamız genç oyuncuları kadromuza katmak ve genç oyuncularımızla birlikte sürdürülebilir bir başarı yakalamak. Bunun yanında gerekli mevkilere de deneyimli oyuncuları dahil ederek zirve yarışının içinde olmak. Kale çok önemli bir mevki. Yedek beklemek çoğu zaman kalecilerde sıkıntı yaratıyor ama Erce ile birlikte kadromuzda altı kalecimiz oldu. Altı oyuncumuz da önümüzdeki 10-15 yıllık dönemde Türk futboluna kaleci sıkıntısı yaşatmayacak seviyede. Biz geldiğimizde Uğurcan üçüncü kaleciydi. Bir anda kendisini kalede buldu ve sonrasında milli takıma gitti. Aynı performansı Erce'den de bekliyoruz. Mücadeleyi oyuncularımız verecek ve hak eden formayı alacak. Erce, Türk futboluna önemli oyuncular yetiştiren, genç oyunculara ve altyapıya önem veren bir kulüpten geliyor. Erce'yi yetiştiren Altınordu Kulübüne teşekkür ederiz. Transferde de zorluk çıkarmadılar. Erce'ye de aramıza hoş geldin diyoruz ve kendisine 161 adet forma satıyoruz."

Başkan Ahmet Ağaoğlu, çok önemli bir sezonun takımlarını beklediğini belirterek, "Taraftarlarımız sabırsız. Ancak her şartta takımını bağrına basan bir taraftarımız var. Biz bir kent takımıyız. Diğer takımlardan farklı özelliklerimiz var. Sloganımız belli: "Biz bize, yan yana" Bu camiada herkesin bir görevi var. Taraftar, başkan, teknik heyet, oyuncu, malzemeci ve idari personel olarak bir ayrım yapmıyoruz. Hepimiz görevimizi yapmaya çalışıyoruz. O zaman biz bize, birlikte ve yan yana hem çok güzel hem de çok güçlü oluyoruz." şeklinde konuştu.


- Campi: "Umarım güveni boşa çıkarmam"


Arjantinli savunma oyuncusu Gaston Campi de Trabzonspor'a transfer olduğu ve bordo-mavili formayı terleteceği için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Buraya transferim kolay olmadı ancak bu süreçte bana gösterilen değeri sahadaki performansımla geri ödeyebileceğimi düşünüyorum. En büyük beklentim hızlı bir şekilde adapte olup takımımıza en kısa sürede faydalı olmak. Umarım bana karşı duyulan güveni boşa çıkarmam." dedi.

Erce Kardeşler ise transferde emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Trabzonspor'a gelmeyi gerçekten çok istiyordum. Beni isteyen birkaç takım daha vardı ama benim önceliğim hep Trabzonspor'du. Bunu Altınordu'da bulunduğum dönemde de söylemiştim. Gelmeden önce Abdulkadir Parmak ile görüşmüştüm ve burasının aile gibi olduğunu söylemişti. Geldikten sonra gördüklerim bunun doğru olduğunu ortaya koydu. Bu futbolda çok önemli. Taraftarlarımız da bana destek mesajları attı. Hepsine teşekkür ederim. Formamızı en iyi şekilde taşımak istiyorum. Kulübümü en iyi şekilde temsil etmek amacındayım. İnşallah bizim için çok güzel bir sezon olur."


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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 10:14
  1. Avusturya Kampı
  2. İmza Töreni
  3. Trabzonspor

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