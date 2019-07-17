Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıklarının birinci etabı tamamlandı

TRABZON (AA) - Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıklarının birinci etabı tamamlandı. Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonu hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği kampın birinci etap çalışmalarını tamamladı. Futbolcular, teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncular toparlanma, ikinci gruptakiler ise dayanıklılık esaslı yüksek şiddetli koşu yaptı. İki günlük iznin ardından 20 Temmuz Cumartesi günü Avusturya'ya gidecek Trabzonspor, Linz şehrinde 10 gün kamp yapacak.

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