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Spor Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Spor

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Newton'un yardımcılığına getirilen Steve Greaves de çalışmada yer aldı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 13:02:06 -
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.

Bordo-mavili futbolcular, akşam yapacakları antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


- Newton'un yardımcısı belli oldu


Trabzonspor'da geçen sezonun son haftasında göreve getirilen Eddie Newton'un yardımcısı belli oldu.

Bordo-mavili takımda Newton'un yardımcılığını yeni sezonda vatandaşı İngiliz çalıştırıcısı Steve Greaves yapacak. Greaves, bugün takımla ilk çalışmasına çıktı.


- Maç cuma gününe alındı


Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ile oynayacağı hazırlık maçı cuma gününe alındı.

Bordo-mavili kulüp, yaptığı bilgilendirmede, daha önce cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın 1 gün öncesine alındığını belirterek, "Takımımızın Çaykur Rizespor ile oynayacağı hazırlık karşılaşması 4 Eylül 2020 Cuma günü 17.00'a alınmıştır." ifadesine yer verdi.


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