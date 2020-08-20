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Spor Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları
Spor

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-08-20 21:47:18 -
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'de 2020-2021 sezonu öncesi hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas, topa sahip olma ve geçiş esaslı büyük alan oyunları çalıştı.

Bazı sporcuların yarın sabah kas, kuvvet ve dayanıklılık testlerine girip, sağlık kontrolünden geçeceği aktarıldı.

Bordo-mavililerin, yapacağı tek antrenmanla çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.


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