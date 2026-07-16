Trabzonspor'da transfer bombaları arka arkaya patlıyor! Cenk Özkaçar geliyor, Oulai'de sona gelindi!

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Oulai transferinde önemli mesafe kat edildiğini, Nwaiwu için gelen tekliflerin yönetimin gündeminde olduğunu ve milli stoper Cenk Özkaçar'ın Trabzonspor'a katılacağını söyledi.

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Scout ekibinde görev yapan Eren Mert'in kulüpten ayrılışıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kafkas, transfer politikası, altyapı yapılanması ve yeni sezon planlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Trabzonspor'dan büyük kimse yoktur"

Eren Mert'in ayrılığının kamuoyunda bu kadar gündem olmasını doğru bulmadığını belirten Kafkas, Trabzonspor'un kurumsal yapısına vurgu yaparak, "İki gündür süreci hayretle izliyoruz. Trabzonspor Kulübü'nden bir profesyonel ayrılmış ve iki gündür spor kamuoyunun gündeminde. Bunu anlamak mümkün değil. Trabzonspor'dan her yıl onlarca kişi ayrılıyor, yenileri geliyor. Bunlar kulübün gündemi olmamalı. Maddi konular gündeme geldi. Çok ciddi bir talep oldu ve Trabzonspor'da kulüp menfaatleri her şeyin üzerindedir. Trabzonspor'dan büyük kimse yoktur. Kimileri buna güç zehirlenmesi diyebilir, kimileri teklif aldı diyebilir. Biz, Trabzonspor ile birlikte yürümek istemeyen ya da içinde en ufak bir şüphe bulunan herkesle yollarımızı ayırırız" dedi.

Başarı için sadece yetenekli futbolcuların değil, Trabzonspor ruhunun da önemli olduğunu ifade eden Kafkas, "Eksik transferler de yaptık, doğru transferler de yaptık. Bu takım dört yıl önce şampiyon oldu. O gün de kimseyi gereğinden fazla övmedik ya da yermedik. Büyük resme bakmak gerekiyor. Kişileri büyüten Trabzonspor'dur" diye konuştu.

"Son sözü Fatih Tekke söylüyor"

Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın liderliğinde sürdürülen transfer modelini anlatan Kafkas, scout sisteminin belirli bir düzen içerisinde işlediğini söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelirleri sınırlı olan Trabzonspor'da ekonomik tabloyu düzeltmenin yolu genç oyuncuları keşfedip geliştirerek satmaktan geçiyor. Başkanımız oyuncu taramalarını farklı ekiplerle yaptırıyor. İstanbul'da bir ekip, Trabzon'da ayrı bir ekip ve Fatih Tekke'nin teknik ekibinde oyuncu takip eden antrenörlerimiz bulunuyor. Herkes izlediği oyuncuyu ortak havuza ekliyor. Fatih hocamız da bu oyuncuların geçmiş maçlarını detaylı şekilde izliyor ve son kararı kendisi veriyor. Yapılan bütün transferlerde süreç bu şekilde işledi. Trabzonspor bir sistem kulübüdür. Biz kişilerden çok sistemi korumak zorundayız."

"Akademide sistem devam edecek"

Akademide yapılanmaya da değinen Kafkas, sürdürülebilirliğin öncelikleri olduğunu belirterek, "İki-üç yıl önce akademide önemli bir sistem oluşturduk ve bu model artık oturdu. Koordinatörlük görevinde bir boşluk oluşmuştu. Önemli olan sistemi devam ettirmekti. Dışarıdan farklı bir isim aramadık. Fatih hocamızın ekibinde yer alan ve akademi tecrübesi bulunan Hamit Cihan'ı bu göreve getirdik. Aynı futbol anlayışı akademide de devam edecek. U19 takımının yeni teknik direktörü de bugün ya da yarın netleşecek" diye konuştu.

"Oulai'de sona geldik, Nwaiwu için gelen teklifleri değerlendiriyoruz. Cenk Özkaçar Trabzon'a geliyor"

Transfer çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kafkas, Oulai transferinde büyük aşama kaydettiklerini ifade ederek, "Kulübüyle büyük oranda anlaşma sağladık. Şimdi Oulai'nin kararını bekliyoruz. Dün bir görüşme yaptı, bugün de yapacak. Transferin birkaç gün içerisinde netleşmesini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Nwaiwu için ciddi teklifler aldıklarını belirten Kafkas, "Nwaiwu, iskelet kadromuzun önemli parçalarından biri ve aslında satmayı düşünmediğimiz bir oyuncuydu. Ancak çok ciddi teklifler gelince değerlendirmeye başladık. Son karar başkanımızda olacak. Alternatifli bir kadro kuruyoruz. Savunmaya bir takviye daha yaptık. Cenk Özkaçar Trabzon'a gelecek" ifadelerini kullandı.

"Trabzon'da yalnızız"

Şehrin kulübe desteğinin artırılması gerektiğini dile getiren Kafkas, sponsorluk konusunda sıkıntılar yaşadıklarını söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trabzon'da yalnızız. Trabzon'dan bir sponsorumuz yok. Localarını bırakan eski başkanlarımız var. Bunun nedenini bilmiyorum. Belki yönetim şeklimizi beğenmiyorlardır. Ancak zaman geçtikçe gerçekler ortaya çıkacaktır."

Avusturya kampı ve İsmail Köybaşı jübilesi

Hazırlık programına ilişkin de bilgi veren Kafkas, Avusturya kampında üç hazırlık maçı planladıklarını belirterek, "Trabzon'daki çalışmaların ardından Avusturya kampında üç hazırlık maçı oynayacağız. Ağustos ayında ise Trabzon'a döndükten sonra, şampiyon kadroda yer alan eski oyuncumuz İsmail Köybaşı'nın jübilesi kapsamında İzmir'de Göztepe ile hazırlık maçı yapacağız" dedi.

"Onuachu'yu satmak istemiyoruz, çok iyi teklif gelirse değerlendiririz"

Paul Onuachu'ya Türkiye ve Körfez ülkelerinden teklifler geldiğini doğrulayan Kafkas, iskelet kadroyu korumak istediklerini vurgulayarak, "Onuachu'ya Türkiye'den ve Arap kulüplerinden teklifler oldu. Biz bu kadroyu bozmak istemiyoruz. Ancak istediğimiz seviyede çok iyi bir teklif gelirse değerlendirebiliriz. Aslında satılmayacak oyuncumuz yok. Ama bu kadar iyi bir takım kurmuşken iskelet kadroyu korumak istiyoruz. Üç gün önce transfer ettiğimiz oyuncu bile doğru teklif gelirse satılabilir. Cabral, Trabzon'a gelmeden transfer teklifi aldı ancak bunu hiç düşünmedik" açıklamasında bulundu.

Kafkas, kadro planlaması kapsamında Draguş ve Lundstram ile yolların ayrılması için de görüşmelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.