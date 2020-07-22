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Spor

Trabzonspor'da son 9 sezonluk başarı hesabı

Bordo-mavililer, hafta sonu Hes Kablo Kayserispor'u mağlup etmesi halinde, son 9 sezondaki en yüksek puanına ulaşacak - Karadeniz ekibi, rakibi karşısında 1 puan alması durumunda dahi ligi ikinci sırada bitirerek söz konusu dönemdeki en iyi sıralama başarısını gösterecek

Yeniakit Publisher
2020-07-22 11:05:11 -
Trabzonspor'da son 9 sezonluk başarı hesabı

TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Süper Lig'in 2019-2020 sezonunun son haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini mağlup etmesi halinde son 9 senedeki en yüksek puanı topladığı sezonu yaşayacak.

62 puanda bulunan ve ligin son 2 haftasına kadar şampiyonluk yarışının içinde yer almasına karşın bu hedefini gerçekleştiremeyen Karadeniz ekibi, hafta sonu sahadan galibiyetle ayrılması durumunda son 9 sezondaki en fazla puanı toplayacak ve ligi de en iyi sıralamasıyla kapatacak.

Bordo-mavililer, 82 puanla Fenerbahçe'nin ardından averajla ligi 2. sırada bitirdiği 2010-2011 sezonundan sonraki en iyi başarısını göstermiş olacak.

Trabzonspor, 2011-2012 sezonunda 56, 2012-2013 sezonunda 46, 2013-2014 sezonunda 53, 2014-2015 sezonunda 57, 2015-2016 sezonunda 40, 2016-2017 sezonunda 51, 2017-2018 sezonunda 55, geçen sezonda 63 puanla ligi tamamlamıştı.


- Sıralamadaki en iyi yeri olacak


Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor karşısında berabere kalması veya kazanması halinde de ligi ikinci sırada tamamlayacak.

Bordo-mavililer, son 9 sezondaki en iyi dereceyi de elde ederek sezonu tamamlayacak. Karadeniz ekibi, 2011-2012 sezonunda 3, 2012-2013 sezonunda 9, 2013-2014 sezonunda 4, 2014-2015 sezonunda 5, 2015-2016 sezonunda 12, 2016-2017 sezonunda 6, 2017-2018 sezonunda 5, 2018-2019 sezonunda ligi 4. sırada bitirmişti.


- Son 8 sezon


Trabzonspor'un son 8 sezonda gösterdiği performans şöyle:

SezonMaç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Puan Sıralama
2011-2012 3415118 56 3
2012-2013 34137 14 469
2013-2014 3414 11 9 534
2014-2015 3415 12 7 57 5
2015-2016 341241840 12
2016-2017 3414911 51 6
2017-2018 341510955 5
2018-2019 341897634







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