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Spor Trabzonspor'da şok! Acılar içinde yerde kaldı
Spor

Trabzonspor'da şok! Acılar içinde yerde kaldı

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'la karşılaşan Trabzonspor'da Gervinho sakatlandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 21:52:00 -
Trabzonspor'da şok! Acılar içinde yerde kaldı

Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor'la karşılaşan Trabzonspor'da Gervinho sakatlandı.

Mücadelenin 12. dakikasında topu sahada tutmak istersen dengesini kaybeden Gervinho, ayağını ters bastı ve reklam panolarına çarptı. Acılar içinde yerde kalan Gervinho değişiklik istedi ve sedye ile oyun alanından götürüldü. Gervinho'nun yerine Cornelius oyuna dahil oldu.

Gervinho'nun çapraz bağ sakatlığı yaşadığı tahmin ediliyor. Yıldız futbolcu eğer çapraz bağ sakatlığı yaşadıysa sahalara dönmesinin mayıs ayını bulması bekleniyor.

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