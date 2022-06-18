Trabzonspor'da sıra Umut Bozok'ta!

Şampiyon Trabzonspor, yeni sezonda da iddialı olmak istiyor. Bu doğrultuda hamlelerini yapan Fırtına girişimlerini sürdürdüğü yıldızlarla anlaşma noktasına geldi.

4 takviye yapan Karadeniz devi, geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da kiralık geçiren ve Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok'ta da geri sayıma geçti. Bonservisi Fransız ekibi Lorient'te bulunan santrfor için masaya oturuldu.

Lorient ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Uzun süredir Galatasaray ile adı anılan 25 yaşındaki forvet görüşme için İstanbul'a gelecek.

38 maçta attığı 20 golle kral olan Umut, 7 de asist yaparak göz dolduran bir performans sergilemişti.