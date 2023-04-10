Trabzonspor'da Sergen Yalçın yalan oldu! Yeni hoca belirlendi...

Son şampiyon Trabzonspor'da teknik direktör arayışları sürüyor. Karadeniz ekibinde başkan Ertuğrul Doğan ile bir görüşme gerçekleştiren Sergen Yalçın taleplerini yönetime sunarken, ikinci bir görüşme yapılması kararı alınmasının ardından bambaşka bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor için işler bu sezon hiç iyi gitmiyor. Ligde zirveden oldukça uzaklaşan bordo-mavili ekipte önce Başkan Ahmet Ağaoğlu, ardından da teknik direktör Abdullah Avcı görevlerinden ayılırken, yeni Başkan Ertuğrul Doğan, teknik direktör ise Orhan Ak olmuştu.

Orhan Ak göreve başlamasından kısa bir süre sonra istifa ederken, yeni hoca arayışları tekrar başlamıştı. Bordo-mavililer'de listenin başında Sergen Yalçın bulunurken ilk görüşme gerçekleşirken, tarafların anlaşamaması üzerine ikinci bir görüşme için karar kılınmıştı.

Tüm bunlar yaşanırken, Trabzonspor'da teknik direktörlük için Çağdaş Atan'da karar kılındığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Akşam'ın haberine göre; Kayserispor'un kupadan elenmesi sonrası Çağdaş Atan'a da izin çıktığı öğrenildi.

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Sergen Yalçın'la kurduğu temastan sonuç alamayan Trabzonspor, Çağdaş Atan olasılığını tekrar düşünmeye başladı. Bordo-Mavililer için Avcı'nın ayrılığı sonrası da Çağdaş Atan gündeme gelmiş ancak başarılı hoca Kayserispor'un başında olduğu için opsiyon olarak kalmıştı.

Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe'ye 4-1 yenilerek turnuvaya veda eden Kayserispor, ligde risksiz konumda yer almaları sebebiyle Çağdaş Atan'ın ayrılığına izin verebileceği iddiası ortaya atıldı. Bu ihtimallerin ardından Trabzonspor, Çağdaş Atan için resmi adımları atmaya başlayabilir.

Sarı-Kırmızılılarda gösterdiği performansla büyük beğeni kazanan Çağdaş Atan, futbolculuk döneminde 2006-08 yılları arasında Trabzonspor forması giymişti.