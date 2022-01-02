  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor'da Nwakaeme sevinci
Spor

Trabzonspor'da Nwakaeme sevinci

Antalyaspor karşısında sakatlanan ve son 3 haftada forma giyemeyen Anthony Nwakaeme bugün yapılan idmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 21:52:00 -
Trabzonspor'da Nwakaeme sevinci

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor 'un tek yenilgisini aldığı Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanan ve kasığında yırtık tespit edilen Anthony Nwakaeme bir süredir ülkesi Nijerya'daydı. Dün gece saatlerinde Trabzon'a dönen 32 yaşındaki futbolcu bu akşam yapılan idmana çıktı.

Tecrübeli kanat oyuncusu antrenmanın bir bölümünde de takımla çalıştı. Yıldız oyuncunun cuma günü oynanacak Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Yeni Malatyaspor karşısında 21 kişilik kadroda olması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay