0553 313 94 23

Trabzonspor’da Novak, çıktığı ilk idmanda yeniden sakatlandı

Trabzonspor’da Çek oyuncu Filip Novak, sakatlığının ardından takımla birlikte çıktığı ilk antrenmanda yeniden sakatlandı.

19 Şubat 2019 Salı 13:21
Trabzonspor’da Novak, çıktığı ilk idmanda yeniden sakatlandı

Trabzonspor’da Çek oyuncu Filip Novak, sakatlığının ardından takımla birlikte çıktığı ilk antrenmanda yeniden sakatlandı. Luis Ibanez de takım arkadaşıyla girdiği ikili mücadele sonucunda yerde kalarak antrenmanı tamamlayamadı.


Spor Toto Süper Ligin 23. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yaptığı çalışmayla başladı. Antrenmana sakatlıkları nedeniyle salonda çalışan Vahid Amiri, Abdülkadir Ömür ve Tayyip Ebrar Cumhur katılmadı.



Novak yeniden sakatlandı


Trabzonspor’un Çek oyuncusu Filip Novak, 2 haftalık sakatlık sürecinin ardından takımla ilk antrenmanına çıktı. Ankaragücü maçında sol ayak baş parmağı kırılan Novak, antrenmanda oldukça hırslı çalışırken yeni bir sakatlık şoku yaşadı. Sol bek oyuncusu, çift kale maç sırasında Rodallega’nın müdahalesi ile yerde kaldı. Bu kez iyileşen ayağından değil sağ ayağından sakatlanan oyuncu uzun süre yerde kaldı. Novak, tedavisinin ardından sahayı moralsiz şekilde terk etti. Novak’ın kırık olan sol ayak baş parmağının iyileştiği ancak yeni sakatlığının ciddiyetinin yapılacak olan kontrollerden sonra netlik kazanacağı belirtildi. Bu arada aynı antrenmanda takım arkadaşı ile girdiği ikili mücadelede yerde kalan Luis Ibanez de antrenmanı yarıda bıraktı.



Rodallega soyunma odasına koştu


Trabzonspor’un forvet oyuncusu Hugo Rodallega ise antrenman tamamlanır tamamlanmaz soyunma odasına koştu. Novak ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan takım arkadaşının durumuna oldukça üzülen golcü oyuncu sakatlıktan yeni çıkan takım arkadaşının durumunu öğrenmek için antrenman biter bitmez soyunma odasının yolunu tuttu. Rodallega’nın oldukça moralsiz olduğu gözlendi.


Trabzonspor’da yaşanan sakatlıklar moralleri bozarken, bordo-mavililer antrenmanda kondisyon çalışmasının ardından yarı sahada yaptığı çift kale maç yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Subaşıoğlu’na CHP’li aileden destek
    1. Başkan Subaşıoğlu’na CHP’li aileden..
    2. Yozgat’ta baharın müjdecisi çiğdem..
    3. Spot piyasada elektrik fiyatları
    4. Terörist itiraf etti: “Gökyüzüne..
    5. Üniversite Cami inşaatı devam ediyor
    6. Aydın MHP, Fırat Çakıroğlu’nu unutmadı
    7. Ege Üniversitesine Gençlik Merkezi
    8. Bakan Koca: "Sağlık hizmeti her..
    9. Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı..
    10. Perakende sektörünün iki önemli..
    11. Serik’te saldırıya uğrayan Cizrespor’a..
    12. Bursaspor taraftarının istifa..
    13. Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı..
    14. Afyonkarahisar’da patates ekim yasağı..
    15. Türkmenistan heyeti, Sarıkamış Kayak..
    16. Yemendeki savaş insanlık dramına dönüştü
    17. Yemendeki savaş insanlık dramına dönüştü
    18. Ziraat Katılım'dan 2018'de 322,6..
    19. Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı..
    20. Ünal: "CHP kuyrukları karıştırıyor"
    21. Sözen: “Belediyeler yerel seçimde..
    22. Federasyondan Başkan Çelik’e önemli..
    23. Şanlıurfa’da bir iş yerinde çıkan..
    24. Sancaktepe’ye kadın eli değecek
    25. Alev alan otomobil itfaiye ekiplerince..
    26. Kuşadası’nda villaya uyuşturucu..
    27. ANALİZ - Devrimin sekizinci yıl..
    28. AP'den ABD ile ticaret anlaşması..
    29. Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç mahalle..
    30. Hamza Yerlikaya: "İmkanları, bütün..
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    İşte Müslüman Erdoğan ile firavun Sisi’nin ordusu arasındaki fark!
    İşte Müslüman Erdoğan ile firavun Sisi’nin ordusu arasındaki fark!
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü