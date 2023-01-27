Trabzonspor'da Marek Hamsik kararı verildi!
Marek Hamsik'in sezon sonuna kadar Trabzonspor'da kalıp, sözleşmesini tamamlayacağı öğrenildi.
Marek Hamsik'in sezon sonuna kadar Trabzonspor'da kalıp, sözleşmesini tamamlayacağı öğrenildi.
Sakatlık riski nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı'nın son maçlarda idareli şekilde kullandığı Marek Hamsik'in, ara transferde takımdan ayrılabileceği konuşuluyordu.
Slovak yıldızın, efsanesi olduğu Napoli'ye gidebileceği ve şampiyonluğa yürüyen kadroya gireceği iddia edilmişti. Ancak 36 yaşındaki maestronun sezon sonuna kadar Trabzonspor'da kalıp, sözleşmesini tamamlayacağı öğrenildi.
Trabzonspor'da bu sezon 22 maça çıkan Hamsik, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.