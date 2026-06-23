Trabzonspor'da kombine satışları başladı! Taraftara taksitli satın alma imkânı
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Trabzonspor’da yeni sezonun kombine kartlarının genel satışına başlandı. Bordo-mavili kulüp, kombine kart alımlarında 3 taksite kadar yapılan ödemelerde komisyon uygulanmayacağını duyurdu.
Trabzonspor, 2026-2027 sezonu kombine kartlarının genel satışına başlarken, taraftarların kombine alımlarını kolaylaştıracak yeni bir ödeme uygulamasını da devreye aldı. Bordo-mavili kulüp, 25 Haziran Perşembe gününden itibaren kombine kart alımlarında 3 taksite kadar yapılan ödemelerde komisyon uygulanmayacağını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, takımın 2026-2027 sezonunda Papara Park'ta oynayacağı tüm resmi müsabakalarda geçerli olacak kombinelerin satışa sunulduğu belirtilirken, taraftarların kombinelerini gişelerden, passo.com.tr adresinden ve mobil uygulama üzerinden satın alabileceği ifade edildi.
6 TAKSİTE KADAR SATIN ALMA İMKÂNI
Trabzonspor tarafından yapılan açıklamada, taraftarların kombine kartlarını 6 taksite kadar satın alabileceği belirtilirken, 3 taksitin üzerindeki işlemlerde oluşacak komisyon bedelinin kart sahibi tarafından karşılanacağı kaydedildi.
2026-2027 sezonu için belirlenen kombine fiyatları ise şöyle:
VIP Platinum B Blok: 275.000 TL
VIP Platinum A-C Blok: 225.000 TL
VIP Gold: 175.000 TL
VIP Silver: 125.000 TL
Batı Alt/Üst Tribün: 40.000 TL
Doğu Alt/Üst Tribün: 35.000 TL
Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü: 30.000 TL
Güney/Kuzey Kale Arkası: 15.000 TL
TARAFTARA TRİBÜN ÇAĞRISI
Bordo-mavili kulüp, yeni sezonda hem Süper Lig hem de Avrupa kupalarında verilecek mücadelede taraftar desteğinin önemine vurgu yaparak, "Yeni sezonda Papara Park'ı birlikte doldurmak ve takımımızın yanında olmak için tüm taraftarlarımızı kombine kartlarını yenilemeye ve tribündeki yerlerini almaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.