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Spor Trabzonspor'da kombine satışları başladı! Taraftara taksitli satın alma imkânı
Spor

Trabzonspor'da kombine satışları başladı! Taraftara taksitli satın alma imkânı

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Trabzonspor'da kombine satışları başladı! Taraftara taksitli satın alma imkânı

Trabzonspor’da yeni sezonun kombine kartlarının genel satışına başlandı. Bordo-mavili kulüp, kombine kart alımlarında 3 taksite kadar yapılan ödemelerde komisyon uygulanmayacağını duyurdu.

Trabzonspor, 2026-2027 sezonu kombine kartlarının genel satışına başlarken, taraftarların kombine alımlarını kolaylaştıracak yeni bir ödeme uygulamasını da devreye aldı. Bordo-mavili kulüp, 25 Haziran Perşembe gününden itibaren kombine kart alımlarında 3 taksite kadar yapılan ödemelerde komisyon uygulanmayacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın 2026-2027 sezonunda Papara Park'ta oynayacağı tüm resmi müsabakalarda geçerli olacak kombinelerin satışa sunulduğu belirtilirken, taraftarların kombinelerini gişelerden, passo.com.tr adresinden ve mobil uygulama üzerinden satın alabileceği ifade edildi.

6 TAKSİTE KADAR SATIN ALMA İMKÂNI

Trabzonspor tarafından yapılan açıklamada, taraftarların kombine kartlarını 6 taksite kadar satın alabileceği belirtilirken, 3 taksitin üzerindeki işlemlerde oluşacak komisyon bedelinin kart sahibi tarafından karşılanacağı kaydedildi.

2026-2027 sezonu için belirlenen kombine fiyatları ise şöyle:

VIP Platinum B Blok: 275.000 TL

VIP Platinum A-C Blok: 225.000 TL

VIP Gold: 175.000 TL

VIP Silver: 125.000 TL

Batı Alt/Üst Tribün: 40.000 TL

Doğu Alt/Üst Tribün: 35.000 TL

Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü: 30.000 TL

Güney/Kuzey Kale Arkası: 15.000 TL

TARAFTARA TRİBÜN ÇAĞRISI

Bordo-mavili kulüp, yeni sezonda hem Süper Lig hem de Avrupa kupalarında verilecek mücadelede taraftar desteğinin önemine vurgu yaparak, "Yeni sezonda Papara Park'ı birlikte doldurmak ve takımımızın yanında olmak için tüm taraftarlarımızı kombine kartlarını yenilemeye ve tribündeki yerlerini almaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

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