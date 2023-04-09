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Spor Trabzonspor'da kan kaybı sürüyor
Spor

Trabzonspor'da kan kaybı sürüyor

Yeniakit Publisher
2023-04-09 00:28:00 -
Trabzonspor'da kan kaybı sürüyor

Süper Lig'in 28'inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0'lık skorla yenildi.

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma ev sahibinin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Perdeyi Chouiar açtı

Heyecan seviyesinin yüksek olduğu maçın ilk golü 29'uncu dakikada Chouiar'dan geldi. Kasımpaşa bu golle soyunma odasına 1-0 önde girdi.

Son süzö eysseric söyledi

Mücadelenin 76. dakikasında Fall'un ceza sahası içinde yerde kalması sonucu ev sahibi ekip penaltı kazandı. Topun başına geçen Eysseric, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0'a getirdi.

Visca sakatlandı

Maçın ikinci yarısında Doğucan'ın yerine oyuna dahil olan Visca, 66. dakikada bacağını tutarak orta alanda kendisini yere bıraktı. Sakatlık geçiren Visca böylelikle 21 dakika sahada kalabilmiş oldu. Visca'nın yerine ise oyuna Marek Hamsik dahil oldu.

Kasımpaşa, 2022-2023'te yeni teknik direktörü Kemal Özdeş yönetiminde ilk maçına çıktı. Özdeş, lacivert-beyazlı ekipte 2016-2018 ve 2019 yıllarında da görev yapmıştı.
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Süper Lig'de oynadığı müsabakaların 13'ünü kazanan, 5'inde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan son şampiyon Trabzonspor ise 44 puanla 5. basamakta yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

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