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Spor Trabzonspor'da iki futbolcunun Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı
Spor

Trabzonspor'da iki futbolcunun Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 23:09:24 -
Trabzonspor'da iki futbolcunun Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı

TRABZON (AA) - Trabzonspor'da iki futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Dün rutin olarak uyguladığımız Kovid 19 testlerinde bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmış, bir başka oyuncumuzun testi negatif olmasına rağmen bugün gelişen semptomlar sonrası oyuncumuza yeni bir test uygulanmış ve sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

Açıklamada, her iki oyuncunun da izolasyona alınarak tedavilerine başlandığı da kaydedildi.

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