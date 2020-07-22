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Spor

Trabzonspor'da hoca adayları belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluğu kaçıran Trabzonspor'da teknik direktör adayları netleşmeye başladı. Listede, Abdullah Avcı, Şota Arveladze, Robert Prosinecki ve Tayfun Korkut var.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 11:52:00 -
Trabzonspor'da hoca adayları belli oldu

Trabzonspor'da yönetim, Abdullah Avcı, Şota Arveladze, Robert Prosinecki ve Tayfun Korkut’la görüşme kararı aldı. Bordo-mavililerin Eddie Newton’la da takıma etkisine göre devam etme ihtimali bulunuyor

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merak konusu... Listesine 4 ismi dahil eden yönetim; Abdullah Avcı, Şota Arveladze, Robert Prosinecki ve Tayfun Korkut'la masaya oturma kararı aldı. Kayseri'yi çalıştıran Prosinecki ile bu hafta sonu bitecek olan liglerin ardından temasa geçilecek. Diğer üç adayla da önümüzdeki birkaç gün içinde görüşülecek.

Abdullah Avcı sıcak bakıyor

Bordo-mavililerin, sezonu tamamlayacağı Eddie Newton'la da devam etme ihtimali bulunuyor. Bunun için İngiliz antrenörün takıma etkisi gözlemlenecek. Öte yandan Başakşehir'deki başarılı performansının ardından Beşiktaş'ta görevinden ayrılmak zorunda kalan Abdullah Avcı'nın da bordo-mavili takımı çalıştırmaya sıcak baktığı öğrenildi. Yönetim, görüşmeleri önümüzdeki hafta yapacak.

Sörloth'un gözü krallıkta

23 golle Cisse'nin (22) önünde en çok ağları sarsan oyuncu unvanını elinde bulunduran Sörloth, krallık yarışını zirvede tamamlayarak başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor. Norveçli futbolcu, 2 gol atması halinde Trabzon tarihinin tek yabancı gol kralı Şota'yı da yakalamış olacak. (sabah)

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