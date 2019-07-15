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Trabzonspor'da futbol şube sorumlusu Şahin, görevlerinden ayrıldı

15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:45
Trabzonspor'da futbol şube sorumlusu Şahin, görevlerinden ayrıldı


TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, görevlerinden ayrıldı.

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Şahin'in, üstlendiği Futbol Şube Sorumluluğu ile 1461 Trabzon ve Altyapı Koordinatörlüğü görevlerinden ayrılma kararını kulüp yönetimine bildirdiği öğrenildi.

Şahin, dilekçesinde, "Yoğun iş trafiğim ve kişisel işlerim nedeni ile kurullardaki tüm görevlerimden feragat ediyorum. Bu talebimi federasyon nezdinde almış olduğum ceza nedeni ile bu tarihte deklare ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:45
  1. Görevlerinden ayrıldı
  2. Trabzon
  3. Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Şahin

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