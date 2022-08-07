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Spor Trabzonspor’da flaş ayrılık!
Spor

Trabzonspor’da flaş ayrılık!

Trabzonspor Berat Özdemir'in transferi için El İttifak kulübüyle anlaşmaya vardı

Yeniakit Publisher
2022-08-07 20:52:00 -
Trabzonspor’da flaş ayrılık!

Trabzonspor Berat Özdemir'in transferi için El İttifak kulübüyle anlaşmaya vardı

Süper Lig'e 2-0'lık İstanbulspor galibiyetiyle başlayan bordo mavililerde Berat Özdemir'e sürpriz talip çıktı.

Trabzonspor'un orta saha oyuncularından Berat Özdemir için Suudi Arabistan'ın El İttifak kulübü 2.5 milyon Euro artı bonus içeren resmi teklif yaptı.

Oyuncu ayrılış sürecine sıcak bakarken, kulüpler arası prensip anlaşmasına varıldı.

Geçtiğimiz sezon başında Gençlerbirliği'nden ayrılarak Trabzonspor'un yolunu tutan Berat Özdemir, bordo-mavili formayla 36 maça çıktı ve 1 asistlik katkı yaptı.Berat Özdemir 3 kez de A Milli Takım formasını giydi.

 

 

 

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