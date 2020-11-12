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Spor Trabzonspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları sürüyor
Spor

Trabzonspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-12 14:07:47 -
Trabzonspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları sürüyor

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki fitness salonunda günün ilk antrenmanını yaptı.

Milli oyuncular ile sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür'ün katılmadığı antrenmanın ısınma bölümünde mobilizasyon hareketleri ve core çalışması, ana bölümünde ise genel kuvvet çalışmaları gerçekleştirildiği bildirildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Eddie Newton yönetiminde alt yapıya gönderdiği Faruk Can Genç, Kerem Baykuş ve Süleyman Cebeci gibi genç oyuncuları da geri çağırarak antrenmanlara dahil ettiği öğrenildi.

Trabzonspor, bu akşam günün ikinci idmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.


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