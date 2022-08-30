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Spor Trabzonspor'da bu iddia çok konuşulur!
Spor

Trabzonspor'da bu iddia çok konuşulur!

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. İki oyuncunun da aldıkları paradan memnun olmadıkları ve takımdan ayrılmak için yönetimle konuştuğu ifade edildi. Bu haberin ardından bordo-mavili taraftarlar sosyal medyada büyük bir şok yaşadı. Taraftarlar, "Bunun adı ihanet. Şampiyonluktan 1 yıl sonra para konuşmak çok büyük ayıp" şeklinde yorumlarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-30 14:51:00 -
Trabzonspor'da bu iddia çok konuşulur!

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. İki oyuncunun da aldıkları paradan memnun olmadıkları ve takımdan ayrılmak için yönetimle konuştuğu ifade edildi. Bu haberin ardından bordo-mavili taraftarlar sosyal medyada büyük bir şok yaşadı. Taraftarlar, "Bunun adı ihanet. Şampiyonluktan 1 yıl sonra para konuşmak çok büyük ayıp" şeklinde yorumlarda bulundu.

Trabzonspor'da yeni sezon hiç iyi başlamadı. Geçtiğimiz yılı şampiyon olarak tamamlayan bordo-mavililerde yıldız oyuncular sorun çıkartmaya başladı. Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür ile ilgili ortaya atılan iddia sosyal medyayı karıştırdı.

Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük rol oynayan Uğurcan ve Abdülkadir'e yönetim tarafından yeni sözleşme önerileceği iletilmişti. İki oyuncunun da 500 bin Euro olan maaşı takımda sorun çıkartmaya başladı. Takımın kaptanı Uğurcan Çakır, aldığı ücretten rahatsız olduğunu dile getirdi. Abdülkadir Ömür'ün ise söz konusu maçta oyundan çıkarken taraftarın tepkisine üzüldüğü gündeme geldi.

TRABZONSPOR YÖNETİMİ SÖZLEŞME TEKLİF EDECEK

Trabzonspor yönetimi, hem Uğurcan hem de Abdülkadir için yeni sözleşme teklifinde bulunacak. İki oyucunun da en az 1.8 milyon Euro garanti ücret istediği belirtilirken nasıl bir sonuç alınacağı henüz kestirilemiyor...

 

 


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