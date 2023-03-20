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Spor Trabzonspor'da bir sürpriz daha! Bakalım şimdi ne olacak?
Spor

Trabzonspor'da bir sürpriz daha! Bakalım şimdi ne olacak?

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır Avrupa hayalini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Tarihi şampiyonluğun ardından yurt dışına transferi direkten dönen başarılı eldiven bu kez amacına ulaşıyor. Bazı Avrupa kulüplerinin kıskacında olan Uğurcan Çakır, menajerine teklifleri değerlendirme talimatı verdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 10:50:00 -
Trabzonspor'da bir sürpriz daha! Bakalım şimdi ne olacak?

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır Avrupa hayalini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Tarihi şampiyonluğun ardından yurt dışına transferi direkten dönen başarılı eldiven bu kez amacına ulaşıyor. Bazı Avrupa kulüplerinin kıskacında olan Uğurcan Çakır, menajerine teklifleri değerlendirme talimatı verdi.

Trabzonspor ve milli takımın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Yönetimsel ve teknik kadro anlamında hareketli saatler yaşayan Bordo-Mavililerde, bazı futbolcular da kariyer planlamasını yaptı. Bu isimlerin başında da Uğurcan Çakır geliyor. Akşam'a göre; geride bıraktığımız sezon Trabzonspor'un tarihi şampiyonluğunda başrol oynayan Uğurcan Çakır, Avrupa hayalini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Şampiyonluk sonrası birçok takımın teklif getirdiği milli eldivenin transferi direkten dönmüş ve deneyimli isim Trabzonspor'da kalmıştı.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN FLAŞ KARAR

Hayallerini 1 yıl öteleyen Uğurcan Çakır 8 Eylül 2022 tarihinde Trabzonspor ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalayarak kulübe bağlılığını göstermişti. Takımına bonservis geliri kazandırmadan ayrılmak istemeyen Uğurcan Çakır, sezon sonunda kendisine gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Yaklaşık 2 hafta sonra 27 yaşına girecek olan Uğurcan Çakır artık Avrupa'ya açılmanın zamanının geldiğini düşünüyor. Bu bağlamda Trabzonspor'un menfaatlerini de göz ardı etmeyen başarılı file bekçisi, her iki tarafı da memnun edecek şartlar altında hayallerine kavuşacak.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla ligde 22 maça çıkan Uğurcan Çakır kalesinde 32 gol gördü. Deneyimli kaleci 9 maçta da kalesini gole kapattı.
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Yorumlar

ali aydın

hemen gitsin ts da heyecanı kalmadı..bundan sonra fayda yerine zarar verir..tsda üst düzey bi kaleci alsın..yabancı olsun..avrupada yerli kaleci ile başarı zor...

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