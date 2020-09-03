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Spor Trabzonspor'da bir futbolcunun ikinci Kovid-19 testi de pozitif çıktı
Spor

Trabzonspor'da bir futbolcunun ikinci Kovid-19 testi de pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 22:12:13 -
Trabzonspor'da bir futbolcunun ikinci Kovid-19 testi de pozitif çıktı

TRABZON (AA) - Trabzonspor'da, Kovid-19 testi pozitif çıktığı için ev izolasyonunda bulunan bir futbolcunun ikinci testinin de pozitif olduğu bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza Kovid-19 testleri yapılmış, pozitif vakaya rastlanmamıştır. Daha önce sonuçları pozitif çıkan ve ev izolasyonuna alınan iki oyuncumuza da yeniden test yapılmış olup, bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.

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