Trabzonspor'da Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate kadro dışı bırakıldı
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Adana Demirspor'a elenen Trabzonspor'da Stiven Plaza, Diabate ve Bilal Başacıkoğlu kadro dışı kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Adana Demirspor'a elenen Trabzonspor'da Stiven Plaza, Diabate ve Bilal Başacıkoğlu kadro dışı kaldı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, Adana Demirspor maçı sonrası yaptığı açıklamalarda kadroya yönelik eleştirilerde bulunmuştu.
Plaza, Diabate ve Bilal'in formsuz ve isteksiz görüntüleri nedeniyle kadro dışı kaldıkları öğrenildi.