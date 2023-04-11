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Spor Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi başladı
Spor

Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi başladı

Yeniakit Publisher
2023-04-11 20:24:00 -
Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi başladı

Trabzonspor, Süper Lig’in 29. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına iki günlük izinin ardından başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Sorumlu İhsan Derelioğlu yönetiminde yapılan çalışma dinamik ısınmayla başladı. Antrenman, koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, jokerli yarı alanda maç ile tamamlandı.

Antrenmanda tedavileri süren Abdulkadir Ömür ve Edin Visca yer almazken Serkan Asan takımdan ayrı koşu yaptı. Trezeguet’in ise takımla birlikte çalışmalara başladığı belirtildi.

Bordo-mavililerde, teknik sorumlu İhsan Derelioğlu, oyuncularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Moral ve motivasyon olarak zor günler geçiren futbol takımını Beşiktaş maçına hazırlamaya çalışan Derelioğlu oyunculardan sürece destek olmalarını istedi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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