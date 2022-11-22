Trabzonspor'da beklenen adam geliyor!

Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalan Edin Visca'dan müjdeli haber geldi. Trabzonspor'un Boşnak yıldızının Fenerbahçe maçında oynaması planlanıyor.

Trabzonspor'da yarım sezonda çıktığı 21 maçta 6 gol, 5 asistle oynayan ve kritik maçlardaki skor katkısıyla Karadeniz devinin şampiyonluğunda büyük rol oynayan Boşnak oyuncu Edin Visca yeni sezona şanssız başladı. Sivasspor'la oynanan ve 4-0 kazanılan Süper Kupa maçında 2 asist yapan 32 yaşındaki oyuncu, ligin ilk haftasındaki İstanbulspor mücadelesinde de 1 gol pasıyla 3 puanda önemli rol oynamıştı.

2 maçta 3 gole direkt katkı sağlayarak fırtına gibi sezona giren Visca ligin ikinci haftasında Hatayspor'la oynanan mücadelede kolunu kırdı. O günden bu yana formasından uzak kalan tecrübeli oyuncu geçtiğimiz aylarda önce alçısını atmış ve bireysel çalışmalara başlamıştı. Kısa bir süre sonra belli bölümlerde takımla çalışan Edin Visca bugün de atelini attı. Yaklaşık 1 aydır kolunda atelle idmanlara çıkan yıldız oyuncu bugünkü salon idmanında atelsiz çalıştı.

Morali iyi olduğu gözlemlenen başarılı oyuncu, Dünya Kupası arasını fırsat bilerek eksiklerini kapatmayı ve lige yüzde 100 hazır bir şekilde girmeyi hedefliyor.

Milli arayı Antalya'da kamp yaparak geçirecek olan Trabzonspor'un bu süreçte en az iki de hazırlık maçı düzenlemesi planlanıyor.

Visca'nın da bu karşılaşmada süre bularak maç eksiğini üzerinden atması ve ara dönüşünde Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında kadroda yer alması bekleniyor.