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Spor Trabzonspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
Spor

Trabzonspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Yolların ayrılması gündemde olan teknik direktör Eddie Newton'un yerine, Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu takımın başında antrenmana çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 16:06:50 -
Trabzonspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

TRABZON (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında dün sahasında Kasımpaşa'ya 4-3 yenilen Trabzonspor, 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başlarken, teknik direktör Eddie Newton antrenmanda yer almadı.

Bordo-mavililerin 15.30'da başlayan antrenmanına yolların ayrılması gündemde olan teknik direktör Eddie Newton'un yerine, Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu'nun çıktığı bildirildi.

Daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban'ın da takımdan ayrı koşu yaptığı öğrenildi.


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