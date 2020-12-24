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Spor Trabzonspor'da Avcı'nın ilk büyük maç heyecanı
Spor

Trabzonspor'da Avcı'nın ilk büyük maç heyecanı

Süper Lig'de Galatasaray'ı ağırlayacak bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk büyük maç sınavını verecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 11:47:00 -
Trabzonspor'da Avcı'nın ilk büyük maç heyecanı

26 Aralık Cumartesi günü Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek olan Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde ilk büyük maçını kazanarak İstanbul takımları karşısındaki kötü gidişatını bitirmek istiyor.

Abdullah Avcı yönetimindeki 6 lig maçında 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak mağlubiyet görmeyen bordo-maviler, bu sezon son 14 haftada İstanbul takımları karşısında 4 mağlubiyet aldı.

Ligin ilk haftasında Beşiktaş'a sahasında 3-1, 5. haftada evinde Medipol Başakşehir'e 2-0, 6. haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1, 7. haftada Trabzon'da Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup olan Karadeniz ekibi, 4 maçtan da puan çıkaramadı.

581 günlük yenilmezlik serisi ilk haftada sona erdi

Trabzonspor'un İstanbul takımlarına karşı 581 günlük yenilgisiz galibiyeti bu sezon ligin ilk haftasında Beşiktaş ile sona erdi.

2018-2019 sezonunun 21. haftasında 10 Şubat 2019 tarihinde deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 3-1'lik yenilginin ardından İstanbul takımları önünde 13 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlikle, mağlubiyet yaşamayan bordo-mavililer, bu sezon ise ilk hafta Beşiktaş karşısında aldığı yenilgiyle bu başarısını sürdürememişti.

Trabzonspor, geçen sezon ligde 35 sezonun ardından "üç büyükler" e karşı bir mağlubiyet görmedi.

Şampiyon olduğu 1983-84 sezonunda rakiplerine karşı 3 galibiyet ve 3 beraberlik kazanan bordo-mavililer, geçen sezon da aynı başarıyı gösterdi.

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe yarı finalinde ele almıştı.

Bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş'a mağlup olan Karadeniz takımı, Galatasaray'ı yenerse "üç büyükler" karşısında sezonun ilk galibiyetini kazanacak.

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