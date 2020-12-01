Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile skora etki eden üçlü

TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Süper Lig'in son 2 haftasında yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u sahasında, Ankaragücü'nü de deplasmanda 1-0'lık sonuçlarla yenen Trabzonspor'da, üç oyuncu skora katkı yaptı.

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 15 golle en fazla gol yiyen takımı olan bordo-mavililerde, takım savunmasının oturmasıyla kaleci Uğurcan Çakır'ın da performansı arttı.

Bordo-mavili takımın kaptanı ilk 8 haftanın 7'sinde forma giyerek kalesinde 14 gol görürken, son 2 maçta kalesini gole kapadı.





- Ekuban'dan ilk gol

Trabzonspor'un Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında golünü kaydeden Ganalı oyuncu Caleb Ekuban, bu sezon ilk golünü Avcı döneminde attı.

Geçen sezon 34 resmi maçta 10 kez rakip fileleri havalandıran Ganalı oyuncu, bu sezon sakatlık ve Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 5 karşılaşmada görev yaptı.

İlk golünü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a atan Ekuban, takımının 57 günlük kazanamama hasretine son vererek 3 puanda büyük rol oynadı.





- Baker'dan Trabzonspor formasıyla ilk

Trabzonspor'da sezon başında İngiltere'nin Chelsea takımından kiralık olarak kadroya katılan orta alan oyuncusu Lewis Baker da Ankaragücü maçında attığı frikik golü ile takımına 3 puanı kazandırarak 124 günlük deplasman galibiyet özlemine son veren isim oldu.

Ligde daha önce forma giydiği 7 karşılaşmada rakip fileleri havalandıramayan bordo-mavili futbolcu da Avcı döneminde gol hasretine son verdi.

Trabzonspor'daki ilk golünü kaydeden Baker, en son 2018-2019 sezonda forma giydiği İngiltere Championship takımı Reading'de 1 gol ile sezonu tamamlamıştı.



