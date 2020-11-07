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Spor Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku
Spor

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku

Trabzonspor ve Alanyaspor arasında oynanan mücadelenin 53. dakikasında Abdülkadir Ömür, sakatlanarak sahayı sedye ile terk etmek zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 22:25:00 -
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku

Trabzonspor'un Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor ile oynadığı mücadelenin 53. dakikasında bir hava topuna yükseldikten sonra yere bastığında sorun yaşayan Abdülkadir Ömür, sakatlanarak sahayı sedye ile terk etmek zorunda kaldı. Abdülkadir Ömür, geçen sezon da toplamda 178 gün sakatlık sorunu nedeniyle sahaya çıkamamıştı.

Djaniny'nin sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Abdülkadir Ömür, yere bastığı anda acı hissederken kendini yere düştü.

Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası sedye ile saha kenarına gelen Abdülkadir Ömür'ün yerine 56. dakikada Yusuf Sarı oyuna girdi.

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