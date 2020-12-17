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Spor Trabzonspor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı
Spor

Trabzonspor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı

Trabzonspor'da Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate kadro dışı bırakıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate kulübümüzde yapılan performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadıklarından dolayı takımımızdan ayrı olarak bireysel performans antrenmanlarına devam edeceklerdir." denildi

Yeniakit Publisher
2020-12-17 21:31:00 -
Trabzonspor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı

Ligde kötü günler geçiren ve son olarak dün akşam Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'a elenen Bordo-Mavili ekipte, Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate performans yetersizliği nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate kulübümüzde yapılan performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadıklarından dolayı takımımızdan ayrı olarak bireysel performans antrenmanlarına devam edeceklerdir." denildi.

Bordo-Mavililerde özellikle Bilal Başacıkoğlu'nun Adana Demirspor karşısındaki performansı çok eleştirilmişti.

 

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